Vaccino: Laforgia (Leu), secondo posto in Europa grazie a scelte giuste

- Le 600.000 vaccinazioni al giorno, il secondo posto in Europa per immunizzati, le maglie delle restrizioni che si allentano sempre di più "sono risultati importantissimi che ci avvicinano all'uscita dal tunnel della pandemia. Il Paese riparte grazie alle scelte giuste fatte in questi mesi e riparte il turismo. Adesso dobbiamo fare in modo che l'estate non sia per pochi ricchi, aiutare le famiglie in sofferenza economica e chi ha perso il lavoro". Lo afferma in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Com)