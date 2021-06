Egitto: Al Sisi incontra ministro della Difesa Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha incontrato questa mattina il generale Mohamed Zaki, comandante in capo delle forze armate e ministro della Difesa e della Produzione militare. Lo ha affermato il portavoce presidenziale, Bassam Radi, sulla sua pagina Facebook ufficiale. Non sono noti ulteriori dettagli sull'incontro, che giunge in concomitanza con la tensione nei rapporti con l'Etiopia dopo che i negoziati relativi alla Grande diga della Rinascita etiope (Gerd) sono giunti a un vicolo cieco. (Cae)