- "Dobbiamo lavorare per mettere in piedi un hub digitale, un ecosistema di contenuti pubblici e privati. Gli obiettivi sono semplici e concreti. Promuovere il sistema Italia, evitare le frammentazioni. Senza agire sui prezzi, il turismo non è Ztl". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervenendo al Festival dell'economia di Trento. (Rin)