Recovery: Di Maio, andare spediti per attuare progetti Pnrr

- Le risorse del Recovery Plan non vanno sprecate per nessuna ragione al mondo e occorre andare spediti per impiegare bene fino all'ultimo centesimo di questi soldi, oltre 200 miliardi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "In Consiglio dei ministri abbiamo dato il via al Piano per procedere con altre 24 mila assunzioni nella pubblica amministrazione. Ingegneri, tecnici, informatici che lavoreranno per realizzare i progetti del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Andranno a dare supporto anche negli Enti locali e contribuiranno a processi cruciali come la transizione digitale. Le risorse del recovery plan non vanno sprecate per nessuna ragione al mondo e noi dobbiamo andare spediti per impiegare bene fino all'ultimo centesimo di questi soldi, oltre 200 miliardi", affrma Di Maio, secondo il quale "i fondi del recovery sono un’opportunità di sviluppo e crescita per il nostro Paese, un’opportunità che va sfruttata al meglio".(Res)