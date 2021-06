Serbia: oggi a Belgrado presidente Vucic a colloquio con Lajcak e Palmer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak, e il viceassistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, si trovano oggi a Belgrado dove hanno in programma un colloquio con il presidente serbo Aleksandar Vucic. L'incontro dovrebbe essere incentrato sul rilancio del dialogo tra Kosovo e Serbia, con un incontro in programma a metà mese a Bruxelles tra Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti. "Stati Uniti e Unione europea non sono in contraddizione ma vanno nella stessa direzione rispetto al processo per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo", ha detto Palmer, in un'intervista concessa all'emittente "Rtk" nell'ambito della sua precedente visita a Pristina. (Seb)