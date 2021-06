Serbia: ministro Esteri Selakovic incontra Palmer e Lajcak, Ue ha ruolo centrale per compromesso con Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo Nikola Selakovic ha incontrato oggi a Belgrado il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Serbia e Kosovo Miroslav Lajcak e il vice assistente del segretario di Stato Usa Matthew Palmer. Selakovic ha spiegato che Belgrado è pronta a collaborare con tutti gli attori della comunità internazionale che possono aiutare a risolvere le questioni aperte con Pristina, ma che Bruxelles resta il luogo centrale per il dialogo. "Il dialogo e il compromesso sono l'unico modo giusto per raggiungere un accordo sostenibile tra Belgrado e Pristina", ha sottolineato Selakovic, rimarcando che l'esito finale del compromesso deve essere una situazione in cui "nessuna delle parti ottiene tutto e tutti hanno abbastanza". Selakovic ha infine criticato la mancanza di volontà da parte di Pristina di adempiere tutti gli obblighi assunti negli scorsi anni a Bruxelles, in particolare riguardo la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba. (segue) (Seb)