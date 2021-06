Russia: Dmitriev (Rdif), da luglio Sputnik V anche in Brasile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le "incertezze tecniche" contenute tanto nello Sputnik quanto nel Covaxin, Anvisa ha quindi disposto condizioni per l'uso dei farmaci autorizzati all'importazione. Tra questi: stop immediato alla somministrazione nel caso in cui l'Organizzazione mondiale della Salute dovesse bocciare l'uso in emergenza, divieto d'uso su persone con ipersensibilità a uno qualsiasi dei componenti del prodotto, su chi ha ricevuto una dose di un altro vaccino, o di persone con febbre, epatite. L'importazione delle dosi dovrà essere effettuata tramite fabbriche ispezionate dalla stessa Anvisa e con il visto buono dell'Istituto nazionale del controllo di qualità sulla salute (Incqs) dell'istituto biologico Fiocruz, di Rio de Janeiro. Nel caso dello Sputnik sarà quindi necessario uno studio sull'efficacia del vaccino. (segue) (Rum)