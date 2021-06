Roma 2021: Gualtieri, città a pezzi per austerità Raggi che non sa spendere fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perdita di posti di lavoro nella Capitale a seguito della pandemia è determinata dal fatto che "Roma paga l'inadeguatezza delle amministrazioni Raggi e Alemanno. Da anni non si programma e non si investe". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri in una intervista a "Il Corriere della Sera". "Abbiamo studiato i bilanci e il dato impressionante è la quantità di risorse che Roma aveva e ha, ma rimangono non spese" come "i soldi stanziati per i nuovi treni delle linee A e B della metropolitana non sono stati spesi perché il bando era scritto male. Quelli per le nuove metropolitane sono andati ad altre città, perché non c'erano i progetti. In sostanza a Roma abbiamo fatto l'austerità. Ma non imposta da fuori: dovuta all'incapacità di spesa e alla mancata erogazione di servizi essenziali. Casse piene e la città che cade letteralmente a pezzi". (Rer)