- Sull'ipotesi di un ballottaggio tra la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi e il candidato sindaco di Azione Carlo Calenda, alle prossime elezioni amministrative "tutte le rilevazioni ci dicono che questo scenario non esiste. La sfida è a tre, noi la destra e Raggi". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri in una intervista a "Il Corriere della Sera". (Rer)