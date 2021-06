Roma: Atac, incendi bus diminuiti del 65 per cento con il rinnovo della flotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di incendio sui bus della flotta Atac, fra eventi non gravi con vetture recuperabili e incendi distruttivi "si sono ridotti significativamente da quando è iniziato il rinnovo della flotta. In dettaglio, si è passati dai 49 casi del 2018, con 34 casi di incendio con vettura recuperabile e 15 casi di incendi distruttivi, ai 17 casi del 2020, 7 dei quali con vetture recuperabili e 10 non recuperabili". Lo si legge in una nota di Atac. "In sostanza gli incendi sono diminuiti di oltre il 65 per cento, a dimostrazione di una loro evidente correlazione con la vetustà del parco". Anche il caso avvenuto ieri, che ha coinvolto una vettura con 17 anni di servizio, conferma questa correlazione. (segue) (Com)