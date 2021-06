Roma: Atac, incendi bus diminuiti del 65 per cento con il rinnovo della flotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risultano perciò fuorvianti - si legge ancora nella nota- alcune notizie di stampa che si limitano a registrare, peraltro non in maniera corretta, i numeri degli incendi, mescolando non solo i casi distruttivi con quelli non distruttivi, ma anche le aziende di trasporto dove si sono verificati, senza tenere conto che il fenomeno è stato in larga parte determinato dalla mancanza di investimenti finalizzati al rinnovo del parco dei bus. Una tendenza che già nel 2015 aveva generato 43 casi di incendio, fra distruttivi e non. Atac sottolinea che il rinnovo complessivo della flotta bus, avviato negli ultimi anni, rappresenta l'unico modo per riportare il fenomeno sotto controllo. Un obiettivo a portata di mano e che si può raggiungere proseguendo nello stesso modo nei prossimi tre anni. L'azienda -conclude la nota-, dal canto suo, assicura il massimo sforzo per contribuire, come sta già facendo comprando in autofinanziamento 100 bus ibridi, a tale obiettivo e ricorda che, una volta raggiunto, deve essere mantenuto acquistando con regolarità almeno 150 vetture ogni anno". (Com)