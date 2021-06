Migranti: Comune di Milano partecipa a bando nazionale con progetto contro la tratta di esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano partecipa all'avviso pubblico nazionale del dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri in qualità di ente proponente per proseguire l'azione di prevenzione e contrasto e per offrire una rete articolata e integrata di servizi e interventi a favore delle vittime della tratta, in genere sfruttate per scopi sessuali o lavorativi, per venire impiegate in economie illegali o per accattonaggio. La proposta progettuale si chiama "Derive e approdi 2021: aree di libertà e diritti per vittime di tratta e sfruttamento negli ambiti territoriali di Como, Milano, Monza Brianza, Sondrio e Varese" (per quanto riguarda Milano l'ambito è la città metropolitana) e articola le aree di intervento che, insieme a enti partner e fornitori di servizi, verranno affrontate: emersione del fenomeno, attraverso unità mobili e sportelli; prima assistenza, attraverso l'accoglienza residenziale in strutture dedicate e la presa in carico socio-assistenziale; seconda accoglienza, che prevede percorsi di formazione, integrazione sociale, tirocini e inserimenti lavorativi; attività di coordinamento, monitoraggio e di assistenza legale. A partire dai primi anni Duemila - ricorda una nota di Palazzo Marino - il Comune di Milano ha realizzato progetti, a propria titolarità, prima sul suo territorio e successivamente sull'area dell'intera Città metropolitana, di accoglienza, messa in protezione e conduzione di percorsi di inclusione sociale delle persone vittime della tratta, intercettando circa 5mila persone. (segue) (Com)