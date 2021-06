Migranti: Comune di Milano partecipa a bando nazionale con progetto contro la tratta di esseri umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione al bando fa anche seguito alla recente presentazione, da parte delle Prefetture lombarde e della Dda competente per il reato di tratta, di un protocollo operativo sul tema valido per tutta la Lombardia, funzionale a mettere a sistema informazioni, contatti e segnalazioni per un approccio multidisciplinare e ad armonizzare e coordinare le procedure di presa in carico delle vittime tra tutti gli Enti istituzionali coinvolti. "Il progetto - spiega l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - rinnova e rafforza la volontà dell'amministrazione di intervenire su questa nuova forma di schiavitù e di violenza. La sottoscrizione del protocollo dice che è necessario procedere insieme, sistematizzare le informazioni, coordinare tra loro i diversi interventi e in particolare sostenere percorsi formativi che ci permettano di unire le forze a partire dai linguaggi, dalle metodologie, dalle diverse competenze che le molte realtà pubbliche e del privato sociale, nel loro differente ruolo, sono oggi capaci di mettere a servizio". Il progetto che verrà presentato, valido per 15 mesi a partire dal prossimo luglio, avrà un valore complessivo di 2,357 milioni, cui il Comune partecipa con circa 415mila euro. (Com)