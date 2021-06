Ambiente: ministro Giovannini, sostenibilità è paradigma a cui tendere per prevenire shock futuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostenibilità è il paradigma a cui tutti dobbiamo tendere per prevenire shock futuri e per aumentare la resilienza del Paese. Lo ha sottolineato il ministro delle delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, che si celebra ogni anno dal 5 giugno del 1974. Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), si legge in un comunicato stampa, è in prima linea con il suo impegno per uno sviluppo che migliori la qualità della vita delle persone e la competitività delle imprese nel rispetto dell'ambiente. "Questa visione permea ogni decisione del Mims", spiega il ministro Giovannini che tra i suoi primi atti ha voluto il cambiamento del nome del ministero. "La sostenibilità è il paradigma a cui tutti dobbiamo tendere per prevenire shock futuri e per aumentare la resilienza del Paese. Per conseguire uno sviluppo sostenibile è necessario modificare anche il modo in cui le infrastrutture vengono realizzate e i sistemi di trasporto disegnati. In questa prospettiva puntiamo alla realizzazione di città più vivibili, all'inclusione sociale, a trasporti locali più rispondenti alle esigenze dei pendolari, al miglioramento dell'utilizzo e della gestione degli spazi contro il consumo di suolo. Con i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ci muoviamo convintamente in questa direzione", ha aggiunto il ministro. (segue) (Com)