Ambiente: ministro Giovannini, sostenibilità è paradigma a cui tendere per prevenire shock futuri (2)

- Come ricorda la nota, la cura del ferro per agevolare lo shift modale, prevista nel Pnrr, produrrà un risparmio di emissioni di CO2 stimato in 2,3 milioni di tonnellate l'anno. Inoltre, ingenti investimenti saranno effettuati per il rinnovo del parco autobus con l'acquisto di 3.200 mezzi elettrici/idrogeno per le aree urbane e di 2 mila mezzi a metano per il trasporto extraurbano. Sarà potenziata la sperimentazione dell'idrogeno per le ferrovie non elettrificate con l'acquisto di 50 treni a idrogeno nel Sud e in Val Camonica. Per sviluppare la cosiddetta "mobilità dolce" verranno realizzati 1.800 chilometri di piste ciclabili urbane e turistiche. Anche il trasporto marittimo contribuirà a migliorare l'ambiente e a ridurre l'inquinamento delle città. La realizzazione delle banchine elettriche nei porti ("cold ironing") permetterà la sosta delle navi a motore spento azzerando così le emissioni inquinanti. (Com)