© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 600 mila dosi di vaccino inoculate ieri in Italia "rappresentano un risultato straordinario. Il frutto positivo del duro lavoro fatto in questi mesi. Grazie alle Regioni, al commissario Figliuolo, al capo della Protezione civile Curcio. Avanti con questo passo deciso". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie. (Rin)