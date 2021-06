Libano: premier uscente Diab, Onu finanzi con urgenza Tribunale speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente del Libano, Hassan Diab, ha chiesto al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, di valutare “urgentemente” modalità di finanziamento alternative per il Tribunale speciale per il Libano, che affronta gravi difficoltà di tipo finanziario. In una lettera inviata ieri a Guterres, il capo del governo dimissionario di Beirut chiede di “esplorare” tali alternative coinvolgendo il Consiglio di sicurezza e gli Stati membri dell’Onu. Secondo un rapporto pubblicato la scorsa settimana dalla stampa internazionale, il tribunale, istituito per indagare sull’attentato che il 14 febbraio 2005 uccise a Beirut il premier Rafik Hariri e altre 21 persone, è in gravi difficoltà economiche e potrebbe chiudere, dopo il prossimo luglio, se il problema non dovesse essere risolto. Il timore per una possibile chiusura del Tribunale ha spinto i giudici ad annullare, lo scorso 3 giugno, un nuovo processo contro Salim Ayyash, già condannato per l’assassinio di Hariri, il cui avvio era previsto per il prossimo 16 giugno. (Res)