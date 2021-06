Ambiente: impegno Mite per ripristino ecosistemi anche con aumento energia rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata mondiale dell’ambiente: tema centrale di quest’anno scelto dal World Environment Day è il "Ripristino degli Ecosistemi". L’obiettivo - si legge in una nota del ministero della Transizione ecologica (Mite) - è comprendere come istituzioni, scienza, società e impresa possano agire e collaborare per prevenire, fermare e invertire i danni inflitti al pianeta; un radicale cambio di passo degli stili di vita che nel nostro Paese assume un valore particolare, alla luce delle ingenti risorse dedicate all’ambiente all’interno del Pnrr. Con la Giornata del 5 giugno, infatti, parte ufficialmente il decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell’ecosistema, introdotto con la missione globale di far rivivere miliardi di ettari, dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle montagne alle profondità del mare. Un piano che in Italia si cercherà di attuare anche attraverso l’aumento di energia rinnovabile: 2,20 miliardi di euro del PNRR saranno infatti impiegati per costruire nuovi impianti per le comunità energetiche e l’auto-consumo. (segue) (Com)