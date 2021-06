Ambiente: impegno Mite per ripristino ecosistemi anche con aumento energia rinnovabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta dell’intervento denominato M2C2, misura 1.2, previsto all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinato alle comunità energetiche e l’auto consumo. Un aumento della produzione di energia rinnovabile da ottenere mediante la costruzione di impianti per la produzione di energia aventi dimensioni medio-piccole, principalmente ad uso residenziale, attraverso due linee strategiche: Energy community: aree di produzione e utilizzo comunitario di energia elettrica, ad esempio piccole municipalità con meno di 5 mila abitanti, con potenziale beneficio derivante da investimento in termini di supporto economico e lotta allo spopolamento; Auto-consumo: installazione di sistemi di produzione di energia per l’autoconsumo, eventualmente accoppiati con sistemi di accumulo di energia per una maggiore efficienza. Una manovra che prevede un aumento di produzione pari a 1250 kWh per kW e 2500 GWh prodotti all’anno e riduzione di 1,5 milioni di tonnellate di CO2, da raggiungere nei prossimi cinque anni. (segue) (Com)