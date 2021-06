Energia: ambasciatore tedesco a Mosca, Berlino non modificherà sua posizione su gasdotto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non modificherà la sua posizione "di principio" sul progetto del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha affermato l'ambasciatore tedesco in Russia, Geza Andreas von Geyr, in un'intervista a "Ria Novosti". "In questo momento sono in corso importanti negoziati a livello dei governi di Germania e Stati Uniti, compreso il tema del Nord Stream 2, ma la nostra posizione di principio è chiara e non cambierà: siamo convinti che l'energia e la sicurezza dell'Europa, così come la politica energetica dell'Europa, dovrebbero essere determinate ed è determinata dagli europei, e non dall'esterno", ha detto von Geyr a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), che si conclude oggi. Alla domanda sulle sanzioni sostenute dagli Stati Uniti contro la realizzazione del gasdotto, il diplomatico ha osservato che si tratta di una misura contraria alle regole internazionali e, in quanto tale, non applicabile. "Per quanto riguarda le sanzioni, la nostra posizione è che tale strumento - sanzioni extraterritoriali - non è applicabile, in quanto va contro il diritto internazionale", ha spiegato. (segue) (Rum)