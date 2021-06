Energia: ambasciatore tedesco a Mosca, Berlino non modificherà sua posizione su gasdotto Nord Stream 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la costruzione della prima linea del gasdotto Nord Stream 2 è stata completata e che il colosso russo del gas Gazprom è pronto per iniziare le forniture di gas, mentre nel frattempo è in corso la costruzione della seconda linea. Il progetto del gas a guida russa, che è attualmente completato per oltre il 95 per cento, mira a posare un doppio gasdotto lungo circa 1.200 chilometri per trasportare il gas dalla Russia direttamente alla Germania sotto il Mar Baltico, passando attraverso le acque territoriali di Danimarca, Finlandia e Svezia. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro il gasdotto nel 2019, spingendo la società costruttrice svizzera Allseas a ritirarsi dal progetto. Dopo una pausa di un anno, la costruzione è stata ripresa nel dicembre 2020 dalla nave posatubi russa Fortuna, a cui si è unita a fine aprile l'altra compagnia Akademik Cherskiy. (Rum)