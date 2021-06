Veneto: 4 sindaci aderiscono a Lega, Salvini, al lavoro per centrodestra radicato e inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi ingressi di amministratori locali nella Lega in Veneto: si tratta del sindaco Angelo Campi di Salizzole (VR), del sindaco Arturo Alberti di Grezzana (VR), del sindaco Dino Magnabosco di Montebello (VI) e del sindaco Luigi Tassoni di Alonte (VI). Si aggiungono ad altre decine di amministratori veneti che, negli ultimi mesi, hanno aderito alla Lega. "La Lega cresce in tutta Italia, solo negli ultimi giorni abbiamo avuto nuove adesioni importanti in Campania, Emilia-Romagna, Calabria. Lavoriamo per un centrodestra sempre più inclusivo, radicato sul territorio e attento alle sue esigenze, e capace di offrire buongoverno a livello locale e nazionale", afferma in una nota il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che proprio oggi sarà all’Arena di Verona.(Com)