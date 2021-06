Bielorussia: in vigore da oggi divieto sorvolo spazio aereo Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrato in vigore oggi il divieto di sorvolo dello spazio aereo dell'Unione europea e di accesso agli aeroporti dell'Ue da parte di vettori bielorussi, imposto ieri dal Consiglio dell'Unione europea. La decisione è stata confermata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Manteniamo la nostra parola. A partire da mezzanotte è vietato ad ogni vettore aereo bielorusso l'atterraggio, il decollo o il sorvolo nel territorio dell'Ue. La decisione formale è stata adottata oggi in risposta allo sbarco forzato del volo Ryanair", ha scritto Michel su Twitter. "Rinnoviamo con la massima fermezza il nostro appello a rilasciare tutti i prigionieri politici in Bielorussia. Ulteriori sanzioni su enti e persone seguiranno rapidamente", ha aggiunto. Il divieto, che impedisce a qualsiasi aereo battente bandiera bielorussa di atterrare, decollare e sorvolare lo spazio aereo dell'Ue, è entrato in vigore alla mezzanotte e di oggi e non riguarda i voli umanitari, così come gli atterraggi e i voli di emergenza. Gli Stati membri saranno pertanto tenuti a negare il permesso di atterrare, decollare o sorvolare i loro territori a qualsiasi aeromobile operato da vettori aerei bielorussi, anche come vettore commerciale. La decisione fa seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 maggio scorsi, in cui i capi di Stato e di governo dell'Ue hanno condannato fermamente l'atterraggio forzato illegale di un volo Ryanair avvenuto a Minsk il 23 maggio. Le conclusioni condannavano inoltre la detenzione da parte delle autorità bielorusse del giornalista Roman Protasevich e Sofia Sapega e invitavano il Consiglio ad adottare le misure necessarie, compresi elenchi aggiuntivi di persone ed entità sulla base del pertinente quadro sanzionatorio, e ulteriori sanzioni economiche mirate.(Beb)