Carabinieri: a Milano le celebrazioni del 207esimo annuale, pensiero per militari vittime di Covid

- In occasione del 207° annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, il comandante della Legione "Lombardia", generale di brigata Andrea Taurelli Salimbeni, e il prefetto di Milano, Renato Saccone, accompagnati dal comandante provinciale di Milano, generale di brigata Iacopo Mannucci Benincasa, hanno deposto una corona d'alloro al monumento ai caduti della Caserma "Ugolini" di Milano. Un pensiero particolare - fa sapere una nota dell’Arma - è stato rivolto alle famiglie dei militari deceduti in servizio negli ultimi mesi, tra cui cinque che hanno perso la vita a causa della pandemia da Covid-19. Nell'occasione è stato tracciato il bilancio dell'ultimo anno di attività: con circa 1.200 servizi svolti giornalmente sul territorio, negli ultimi dodici mesi i carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria 273.436 delitti, di cui 44.656 con autori noti; 7.100 le persone arrestate e 51mila quelle denunciate in stato di libertà. Oltre ai tradizionali compiti di prevenzione e repressione del crimine, i reparti dell’Arma nell’ultimo anno sono stati impegnati nell’assistenza alla popolazione, anche a seguito della grave pandemia che ha colpito in modo particolare la Lombardia. Un’attività nel corso della quale ben 158 militari sono stati feriti. (segue) (Com)