Carabinieri: a Milano le celebrazioni del 207esimo annuale, pensiero per militari vittime di Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio della campagna vaccinale, nell'ambito della quale in stretta collaborazione con la Regione sono state somministrate oltre 12.600 dosi ai carabinieri, ha visto impegnato anche personale sanitario militare della Legione Lombardia, che già dalle prime fasi dell'emergenza aveva fornito il proprio supporto alle strutture sanitarie e nelle attività di screening. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a militari distintisi, anche liberi dal servizio, in atti di salvataggio, nel contrasto alla criminalità predatoria contro le fasce deboli, nonché in operazioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente. Infine è stato premiato un comandante di Stazione, come riconoscimento dell'attività svolta e della vicinanza al cittadino costantemente assicurata dai 461 presidi dell'Arma presenti in Lombardia. (Com)