Tunisia: a maggio tasso di inflazione stabile al 5 per cento

- Lo scorso mese di maggio il tasso di inflazione della Tunisia si è mantenuto stabile al 5 per cento, come ad aprile, in lieve aumento rispetto al 4,8 per cento di marzo 2021. È quanto emerge da dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica di Tunisi. Il prezzo dei prodotti alimentari ha registrato il mese scorso un aumento del 6 per cento, rispetto al 4,9 per cento di aprile 2021, ma l’inflazione di altri beni ha contestualmente registrato un lieve calo rispetto al mese precedente. Il tasso dei servizi sanitari è infatti calato al 7,7 per cento, contro l’8,8 per cento di aprile, mentre il tasso dei trasporti è sceso all’1,5 per cento contro il 2,1 per cento del mese precedente. Anche i prezzi del settore della ristorazione e dell’ospitalità hanno registrato un tasso del 5,8 per cento, inferiore rispetto al 9,2 per cento di aprile. (Tut)