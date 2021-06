Kosovo-Italia: ambasciatore Orlando, festa nazionale occasione per riaffermare legami forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'opportunità per riaffermare i forti legami tra Italia e Kosovo. Così l'ambasciatore italiano a Pristina, Nicola Orlando, ha commentato su Twitter le celebrazioni tenutesi ieri sera nella capitale kosovara per la Festa della repubblica italiana del 2 giugno. L'ambasciatore Orlando ha diffuso una foto del ricevimento al quale hanno preso parte la presidente kosovara Vjosa Osmani e il premier Albin Kurti. Secondo Orlando, la festa di ieri è stato anche un'opportunità per "sancire l'inizio del nostro percorso congiunto di rinascita e rinnovamento dopo la pandemia". Dalle foto diffuse, si evince che hanno preso parte al ricevimento ieri sera a Pristina anche la ministra degli Esteri kosovara Donika Gervalla e il presidente del Parlamento Glauk Konjufca. (Alt)