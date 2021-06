Turchia-Ue: Lega, da Bruxelles ancora risorse ad Ankara, inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' inaccettabile che arrivino altre risorse alla Turchia. Così in una nota il presidente del gruppo di Identità e Democrazia, Marco Zanni, e gli eurodeputati della Lega, Anna Cinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi, componenti della commissione Affari esteri del Parlamento europeo, commentano la notizia del via libera allo strumento Ipa III che prevede fondi da destinare ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia. "Dall'Ue ennesima pioggia di soldi ad Ankara, inaccettabile. La notizia delle ultime ore dell'ok della Commissione europea al nuovo strumento per la pre-adesione (Ipa), che prevede un budget complessivo di circa 14 miliardi di euro, non può lasciarci indifferenti", hanno dichiarato i deputati. "Ancora una volta, da Bruxelles miliardi di euro dei cittadini italiani ed europei che verranno in larga parte consegnati nelle mani del dittatore turco (Recep Tayyp) Erdogan: a dispetto delle condanne di circostanza, dei toni duri solo a parole, nei fatti le istituzioni europee continuano a portare avanti l'assurdo e miope progetto di ingresso della Turchia nell'Ue", hanno aggiunto. "Un atteggiamento incomprensibile, da Bruxelles ancora segnali ambigui e sconfortanti. La Lega si è sempre battuta contro questa politica e continuerà a farlo, la Turchia non è e non sarà mai Europa", hanno concluso. (Beb)