Vaccino: Sardegna, 70 mila prenotazioni in due ore per campagna over 16 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impatto delle vaccinazioni sulla curva pandemica inizia a essere evidente - sottolinea l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - qualora le scorte dovessero essere adeguate, così come assicurato dal commissario per l'emergenza, non avremo problemi ad accelerare ulteriormente. L'intero sistema risponde adeguatamente grazie a un'organizzazione efficiente e al grande sforzo degli operatori in prima linea. Abbiamo ottenuto grandi risultati nella lotta al virus e ora serve il massimo impegno per mantenerli. La vera ripartenza, per le nostre vite e la nostra economia, dipende da ciascuno di noi. Oggi possiamo veramente guardare al futuro con ottimismo". (Rsc)