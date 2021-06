Ambiente: Coldiretti, vacanze nei parchi per 3 milioni di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid spinge tre milioni di italiani a trascorrere le vacanze estive 2021 in parchi, oasi naturalistiche e riserve, considerati tra i luoghi ideali per passare le ferie nella natura e in piena sicurezza rispetto ai rischi di assembramenti legati alla pandemia. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti divulgata in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente che si festeggia il 5 giugno ed è dedicata quest’anno al ripristino degli ecosistemi. La pandemia e le misure di restrizione e di limitazione degli spostamenti - sottolinea Coldiretti in una nota - hanno portato con sé la voglia di stare nel verde unita a una nuova sensibilità ambientale e le scelte per le ferie 2021 ne sono una evidente dimostrazione. Una possibilità favorita peraltro dal fatto in Italia ci sono circa mille parchi e aree naturali protette che coprono il 10 per cento del territorio nazionale, secondo l’analisi Coldiretti. A trainare le vacanze green sono principalmente i 24 mila agriturismi nazionali che - sottolinea la Coldiretti -, spesso situati in zone isolate, in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e ampi spazi nel verde dove le distanze non si misurano in metri ma in ettari, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. (segue) (Com)