Ambiente: Coldiretti, vacanze nei parchi per 3 milioni di italiani (2)

- Ma le vacanze nel verde rappresentano solo la punta dell’iceberg della svolta naturalistica degli italiani poiché con la pandemia è infatti svolta green per gli italiani con più di un abitante del Belpaese su quattro (27 per cento) che adotta comportamenti o acquista più prodotti sostenibili o ecofriendly rispetto a prima secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ che evidenzia come ‘per il 59 per cento della popolazione siano necessari interventi radicali e urgentissimi sullo stile di vita per tutelare l’ambiente. Un impegno che - rileva Coldiretti - inizia dalle scelte di consumo, con il boom degli acquisti dal contadino, in crescita del 26 per cento nel 2020 secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’. La spesa media nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica è così passata nel 2020 da 27 euro a 34 euro, arrivando a rappresentare oltre un terzo del totale alimentare tra coloro che frequentano i farmers market. A spingere gli acquisti dall’agricoltore è soprattutto la possibilità di trovare prodotti stagionali, di qualità e a km zero che non devono percorrere lunghe distanze con mezzi inquinanti. Una scelta dall’alto valore ambientale poiché fare la spesa a chilometri zero in filiere corte con l’acquisto di prodotti locali taglia del 60 per cento lo spreco alimentare rispetto ai sistemi alimentari tradizionali. (segue) (Com)