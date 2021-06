Torino: sorprende due ladri nella sua villetta, gioielliere ferito da colpo di pistola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha sorpreso due ladri nella sua villetta. Quando i due lo hanno visto, gli hanno sparato un colpo di pistola, colpendolo alla gamba. Così è stato ferito ieri sera, a Rivoli (provincia di Torino), un gioielliere. Uno dei due malfattori è stato arrestato dai carabinieri, mentre l'altro è in fuga. E' successo intorno alle 23. I due, armati, con una maschera sul volto, si erano introdotti nell'abitazione a scopo di rapina. All'interno, però, è nata una colluttazione con il proprietario di casa. Dopo il colpo di pistola esploso da uno dei due agli arti inferiori della vittima, gli aggressori sono scappati dopo aver velocemente rubato quello che potevano. Una gazzella dei carabinieri di Rivoli, accorsa sul luogo, è riuscita a bloccarne uno, a ritrovare la pistola lanciata nel giardino e a recuperare gran parte della refurtiva: un I-Phone 12, un orologio di lusso e denaro contante in via di quantificazione. Il rapinatore catturato dagli uomini dell'Arma, privo di documenti, è stato poi identificato: è un cittadino di nazionalità rumena, 50 enne. La vittima è stata trasportata al Cto di Torino in discrete condizioni e non in pericolo di vita. Ancora in corso il sopralluogo e la visione di telecamere della zona, nonché le ricerche del secondo bandito che sembrerebbe essere fuggito a piedi: sulle sue tracce ci sono i carabinieri. (Rpi)