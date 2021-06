Decreto Pa: Brunetta, terzo pilastro Pnrr, governo rispetta impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Draghi "completa i tre pilastri essenziali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, costruiti con un approccio unitario complessivo: alla progettazione della governance del Pnrr e alle semplificazioni normative decise con il decreto approvato la scorsa settimana si affianca il piano di reclutamento nella Pa. Tre tasselli di uno stesso mosaico, che assicura al Pnrr un quadro normativo appropriato, un modello di gestione efficace e un’adeguata disponibilità di competenze, indicata come indispensabile anche dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle sue considerazioni finali. Non è un caso che la governance, una coraggiosa politica di semplificazioni e un reclutamento mirato siano la prima 'milestone' indicata nel Recovery plan, raggiunta dal governo rispettando il cronoprogramma: rappresentano la premessa per far marciare velocemente i progetti e non perdere i fondi europei". E' il commento del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, all'indomani dell'approvazione del decreto legge "reclutamento" in Consiglio dei ministri. (segue) (Rin)