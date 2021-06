Agroalimentare: Coldiretti Lombardia, economia della montagna può ripartire dai prodotti tipici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i prodotti tipici, l’ospitalità contadina e il lavoro quotidiano degli agricoltori che valorizza il territorio, l’agroalimentare può rappresentare una leva strategica per la ripartenza della montagna, duramente colpita dagli effetti del coronavirus. Lo sostiene Coldiretti Lombardia, presente al Forum Food&Beverage 2021 di Ambrosetti in corso a Bormio. “Le conseguenze dell’emergenza sanitaria provocata da Covid-19 – spiega Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia - hanno colpito fortemente anche i territori montani e la loro economia. Il sostanziale azzeramento dei flussi turistici e gli stop forzati alle attività commerciali durante quest’ultimo anno e mezzo si sono fatti sentire a cascata anche sull’agroalimentare e sulle aziende agricole. La pandemia, però, ha fatto emergere una consapevolezza diffusa sulla centralità del cibo e sulle necessarie garanzie di qualità e sicurezza. Bisogna ripartire da qui: tutelando l’intero comparto, si mette in sicurezza un tessuto fatto di tipicità del gusto, agriturismi, malghe, alpeggi, punti di vendita diretta, aziende custodi di biodiversità che sorreggono gli altri pilastri dell’economia montana che sono turismo e sport”. Secondo Coldiretti Lombardia con le riaperture in corso l’estate può rappresentare una stagione importante per la ripresa di questi territori, da cui provengono alcuni dei grandi campioni della tavola dell’agroalimentare lombardo, dal Bitto alla Bresaola della Valtellina. (Com)