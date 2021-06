Carabinieri: Casellati, auguri a simbolo di fedeltà e coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo una Festa profondamente radicata nel cuore di tutti gli italiani, oltre che in quello delle donne e uomini che ogni giorno danno vita all’Arma dei Carabinieri". Lo scrive la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nella lettera inviata la generale Teo Luzi in occasione dei 207 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri. "Grazie alla vostra presenza, sempre attenta e sensibile alle istanze di una società in costante trasformazione, avete saputo conquistare la fiducia di una intera comunità nazionale", evidenzia la seconda carica dello Stato per poi aggiungere: "Lo avete dimostrato ancora una volta nella grave situazione di emergenza che il nostro Paese sta lentamente lasciandosi alle spalle. Avete continuato a lavorare per difendere e sostenere i nostri cittadini, per fare sentire loro l’abbraccio di un Paese che non li lascia soli, specialmente nelle situazioni di difficoltà. A tutti voi, che siete il simbolo dell’Italia della fedeltà e del coraggio, rivolgo il mio più sentito grazie e i miei più sinceri auguri per questo importante anniversario". (Rin)