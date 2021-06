Marocco-Libia: ministro Esteri Bourita incontra Mishri, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, ha incontrato ieri a Rabat il presidente dell’Alto Consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri. Secondo l’ufficio stampa del Consiglio, Mishri e Bourita hanno discusso delle relazioni bilaterali fra i due Paesi, degli ultimi sviluppi del dialogo politico libico nei suoi diversi binari e delle modalità per far svolgere con successo le elezioni nella data prefissata, ovvero il prossimo 24 dicembre. All’incontro hanno preso parte anche il relatore del Consiglio di Stato, Said Kalla, un membro del Consiglio, Ahmed al Sharif, e l’incaricato d’affari dell’ambasciata libica in Marocco. Mishri, arrivato in Marocco giovedì scorso, 3 giugno, è giunto nel Paese in concomitanza con l’arrivo del presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, ma l’incontro previsto tra i due, durante il quale si sarebbe dovuto discutere delle sette “posizioni sovrane” della Libia (tra cui figura anche l'incarico di governatore della Banca centrale), è saltato. (Lit)