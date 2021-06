Russia-Serbia: Mosca e Belgrado riprendono negoziati su acquisto aereo Sukhoi Superjet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Russia e Serbia hanno riavviato i colloqui sull'acquisizione da parte serba dell'aereo SSJ100, noto anche come Sukhoi Superjet 100, in occasione del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). Lo ha affermato il ministero dell'Industria e del commercio russo, precisando che il ministro Denis Manturov ha partecipato all'incontro tra il vicepremier russo Juri Borisov e il suo omologo serbo nel comitato intergovernativo bilaterale, il ministro serbo per le Innovazioni, Nenad Popovic. "Durante l'incontro le parti hanno anche discusso dell'accordo in corso di finalizzazione per l'acquisizione del velivolo Superjet da parte serba", ha affermato il ministero in una nota. L'SSJ100 è un aereo bimotore con una capacità fino a 98 passeggeri e una distanza fino a 2.470 miglia. Il jet ha effettuato il suo primo volo nel maggio 2008. Nell'ottobre 2019 i due paesi hanno discusso dell'aggiornamento della flotta della compagnia aerea nazionale serba Air Serbia con l'aereo russo Sukhoi Superjet 100. Inoltre, secondo il governo russo, Belgrado ha espresso interesse per gli MC-21 a medio raggio durante i negoziati. L'anno scorso Borisov ha affermato che Mosca e Belgrado avevano in programma di tornare a discutere delle consegne di aerei SSJ100 alla leadership serba e di otto aerei alla compagnia Air Serbia nel corso di questa estate, quando si formerà un nuovo governo in Serbia. (Rum)