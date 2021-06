Torino: è morto Angelo Piovano, il torinese più tatuato d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto questa notte, a Torino, Angelo Piovano, classe 1936, torinese, premiato come l'uomo più tatuato d'Italia e vincitore del Guinness world per essere l'over 65 più tatuato al mondo. Ad annunciare la sua morte nelle scorse ore, sui social, il nipote Marco Bruno. "Angelo è mancato questa notte, adesso l'universo sarà ancora più colorato", ha scritto. Angelo Piovano è morto in ospedale dove era stato trasferito per un malore. "Ciao Angelo, ci mancherai", ha scritto la sindaca Chiara Appendino sulla sua pagina social. (Rpi)