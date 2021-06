Azerbaigian: Rosato, diplomazia lavori per mappe zone minate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il conflitto tra Armenia e Azerbaigian si è ormai concluso: è interesse e dovere di tutti lavorare perché non ci siano ulteriori vittime". Così in una nota il vice presidente della Camera e presidente di Italia Viva Ettore Rosato. "La diplomazia internazionale faccia in modo che le mappe delle zone minate vengano consegnate alle autorità dell'Azerbaigian per poter procedere con urgenza ad una bonifica del loro territorio. Drammi come quello accaduto oggi, in cui hanno perso la vita tre persone di cui due giornalisti, non devono accadere mai più", ha aggiungo Rosato.(Res)