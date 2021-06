Corea del nord: Kim Jong-un riappare in pubblico dopo circa un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, è riapparso in pubblico dopo circa un mese di assenza dalla scena. La testata statale "Korean Central News Agency" pubblica oggi una foto di una riunione nella quale il leader coordina un incontro sulle strategie per rilanciare l'economia nazionale. Kim ha anche passato in rassegna "l'applicazione di altri obiettivi politici in differenti settori", prosegue la testata segnalando che una riunione del Comitato centrale del Partito comunista locale è prevista "nei primi giorni di giugno". (Git)