Vaccino: nuovo record, quasi 600 mila dosi in un giorno

- E' stata raggiunta la quota di quasi 600 mila vaccinazioni ieri in Italia. Il dato di questa mattina giunge dalla struttura commissariale per l'emergenza coronavirus. E' la prima volta che si raggiunge un numero così alto di dosi somministrate: 598.510, di cui 444.639 prime dosi che hanno riguardato un totale di 24.331.702 persone, mentre sono 12.737.533 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale per un totale complessivo di 37.069.235 dosi somministrate. In giornata il dato potrebbe essere ulteriormente aggiornato e superare così quota 600 mila. (Rin)