Usa: funzionario dipartimento di Stato in visita in Azerbaigian, Armenia e Georgia da domani

- Il segretario aggiunto statunitense per gli Affari europei ed eurasiatici, Philip Reeker, si recherà in Azerbaigian, Armenia e Georgia dal 6 al 13 giugno. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato in una nota. "In Armenia e Azerbaigian l'assistente segretario ad interim Reeker incontrerà il governo, la società civile e i leader aziendali per discutere le priorità bilaterali e le questioni relative al conflitto del Nagorno-Karabakh", si legge nel comunicato. Azerbaigian e Armenia sono reduci da uno scontro militare e gli Stati Uniti sono parte del gruppo di mediazione. (Nys)