Russia: Moody's conferma rating a Baa3 con outlook stabile

- L'agenzia Moody's ha confermato il rating della Russia a Baa3 con outlook stabile. Lo rende noto la stessa agenzia. Commentando la decisione, il ministro delle Finanze Anton Siluanov ha dichiarato che ciò significa che l'economia russa ha superato con successo le conseguenze della crisi del Covid. "La decisione di Moody's di confermare il rating del credito in valuta estera a lungo termine della Russia a Baa3 con una prospettiva stabile può essere vista come un consenso secondo le agenzie di rating Big Three secondo cui l'economia russa ha superato con successo le conseguenze negative della crisi del coronavirus", ha detto Siluanov ai giornalisti. (Rum)