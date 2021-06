Cile: cambiamento climatico, perso il 60 per cento della superficie innevata delle Ande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lato cileno della cordigliera delle Ande ha registrato una diminuzione del 60 per cento della superficie innevata negli ultimi 20 anni. E' quanto emerge da un'indagine effettuata dal dipartimento Antartide dell'Università di Santiago del Cile tra le latitudini 23° e 39° della catena montuosa. "La mancanza di neve registrata nel 2021 non è congiunturale, la cordigliera delle Ande è una delle zone più vulnerabili al cambiamento climatico", ha dichiarato il climatologo che ha diretto l'investigazione, Raul Cordero. "Secondo i nostri studi solo negli ultimi tre decenni la superficie coperta di neve durante la stagione secca, tra Putre (all'estremo Nord del paese) ed il vulcano Osorno (900 km a Sud della capitale) è diminuita di oltre 1200 km2, l'equivalente a due volte la superficie della città di Santiago", ha aggiunto. La diminuzione della neve è una delle cause anche della crisi idrica che affligge il paese. "La neve della cordigliera è un'importante fonte d'acqua per molte comunità della zona centrale", spiega in questo senso Cordero. Tra le regioni più colpite, segnala lo studio, quelle di Atacama, e quelle della zona Centro-Sud. (Abu)