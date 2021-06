Brasile: Amazzonia, a maggio record allarmi disboscamento floresta pluviale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale brasiliano di ricerca spaziale (Inpe) ha registrato a maggio del 2021 un numero record di allarmi relativi al disboscamento della foresta pluviale amazzonica. Secondo quanto riferito, il mese scorso sono stati raccolti segnali di allarme per un territorio complessivo di 1.180 chilometri quadrati, per la prima volta oltre quota 1000 chilometri a maggio. Si tratta del dato più alto per il mese di maggio dal 2016. L'Inpe registra inoltre un record per il terzo mese consecutivo. I dati vengono raccolti dall'Inpe attraverso una metodologia basata sull'utilizzo di satelliti ed elaborati dal sistema di rilevamento in tempo reale (Deter). (segue) (Brb)