Business news: Francia, per Le Maire nel 2021 deficit pubblico a 9,4 per cento del Pil

- Nel 2021 il deficit pubblico francese salirà al 9,4 per cento rispetto al Pil, un dato rivisto al rialzo rispetto al 9 per cento stimato sino ad oggi. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2". L'aumento del dato "è legato a tre cose: la prima è che rinvieremo un certo numero di spese dal 2020 al 2021", ha detto Le Maire. Inoltre "continueremo ad aiutare un certo numero di settori e di imprese, anche se progressivamente sopprimeremo queste forme di assistenza, e in terzo luogo perché sarà erogata una parte del piano di rilancio", ha aggiunto il ministro. (Frp)