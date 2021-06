Business news: Banca mondiale, settore digitale non pienamente all'avanguardia in Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato del settore digitale in Croazia non è completamente all’avanguardia, soprattutto perché la maggior parte delle entrate proviene ancora dalla telefonia e non dai servizi Internet. È quanto emerge in un rapporto della Banca mondiale, focalizzato sul settore Ict da cui emerge come la Croazia si trovi al di sotto della media dell'Ue in termini di prestazioni digitali e utilizzo dei servizi, anche se con un tasso di crescita superiore. Per quanto riguarda la rete Internet fissa, la Croazia ha l'opportunità di accelerare ulteriormente le sue prestazioni perché la copertura della banda larga è migliore rispetto a Paesi comparabili, ma ciò non si riflette nell'utilizzo di questo servizio. La Croazia, invece, è al di sotto della media nell'accesso effettivo nonostante la copertura in termini di Internet veloce e di ultraveloce (rispettivamente 30 Mbps e 100 Mbps in download). Sebbene Zagabria abbia compiuto progressi negli ultimi anni per quanto riguarda l'adozione del servizio a banda larga fissa veloce, la sua attuazione a livello urbano “è ancora più del doppio di quella rurale". (Seb)