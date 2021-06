Canada: Camera di commercio e Consolato d’Italia promuovono seminario su prodotti nostrani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di giugno in tutto il Canada è tradizionalmente dedicato alle celebrazioni in onore delle nostre tradizioni culturali. Dato che ancora non sono qui consentiti grandi eventi "in presenza", la Camera di commercio italiana in Canada Occidentale e il consolato generale d'Italia in Vancouver si sono avvalsi della collaborazione della più prestigiosa scuola di cucina in British Columbia, "The Dirty Apron", per organizzare una masterclass via zoom che promuovesse l'uso di autentici prodotti italiani nelle famiglie canadesi. E’ quanto si legge in una nota della sede diplomatica italiana a Vancouver. I numerosi partecipanti all'evento hanno ricevuto tutti gli ingredienti a domicilio e hanno cucinato (e degustato) durante un paio di ore, sotto la guida di un noto chef locale, una cena gourmet di tre portate utilizzando esclusivamente prodotti italiani di altissima qualità, alcuni dei quali importati per l'occasione. Il vino e l'olio sono stati sapientemente abbinati e presentati da esperti del settore. L'evento è parte del progetto "True Italian Taste" (vero sapore italiano), che mira a promuovere tra i consumatori la consapevolezza dell'importanza dei prodotti italiani autentici e combattere il fenomeno dell'Italian sounding. All'iniziativa hanno aderito entusiasticamente i maggiori importatori locali di prodotti italiani eno-gastronomici, ma anche alcune nostre note imprese di design presenti a Vancouver. Queste ultime hanno approfittato di questa importante vetrina per pubblicizzare i propri prodotti tra un pubblico composto non solo da buongustai, ma anche da sinceri ammiratori del nostro patrimonio storico, artistico e culturale.(Res)