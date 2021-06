Argentina: Covid, presidente Fernandez annuncia arrivo vaccini destinati al Paraguay (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Paraguay registra un notevole ritardo sul fronte del programma di immunizzazione. Su un totale di oltre sette milioni di abitanti il totale delle persone vaccinate secondo con le due dosi è attualmente dell'1,1 per cento. Ad oggi sono state somministrate 378.022 dosi, delle quali solo 72.924 sono richiami. La settimana scorsa sono state inviate 250 mila dosi del vaccino Sinopharm come donazione da parte del governo degli Emirati Arabi mentre si aspetta l'arrivo per questa settimana di 134 mila dosi di AstraZeneca attraverso il meccanismo Covax. Il paese fino ad oggi ha ricevuto solamente 707.400 mila dosi di diversi vaccini sia attraverso il meccanismo Covax coordinato dalle Nazioni Unite che attraverso donazioni. Gli accordi stipulati dal governo prevedono la consegna di 4,13 milioni di dosi da AstraZeneca; 2 milioni di dosi dal laboratorio indiano Covaxin; 1 milione di dosi da Sinopharm; 976 mila dosi da Gamaleya (Sputnik V).