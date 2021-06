Usa: Biden rifiuta nuova offerta repubblicani su piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha respinto l'ultima offerta del Partito repubblicano sul pacchetto di stimolo per le infrastrutture, a seguito di una telefonata con la senatrice Shelley Moore Capito. Lo ha reso noto la Casa Bianca, anche se le parti hanno concordato di sentirsi di nuovo la prossima settimana per discutere del dossier. La portavoce presidenziale Jen Psaki ha dichiarato che Capito ha aumentato l'attuale offerta dei repubblicani di 50 miliardi di dollari e che mentre Biden "ha espresso la sua gratitudine per il suo sforzo e la sua buona volontà", ha anche "indicato che l'attuale offerta non ha soddisfatto i suoi obiettivi di crescita".(Nys)